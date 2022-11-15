新竹市長選舉，戰況激烈！據最新一份封關民調顯示，民眾黨候選人高虹安預估得票率為37.86%，可望奪8萬8561票，險勝預估得票數為8萬510票的民進黨候選人沈慧虹；至於國民黨候選人林耕仁則推估會拿下6萬4796票。

內政部8月統計的新竹市選舉人數35萬3003人，據《菱傳媒》委託皮爾森數據調查，並參照2014年新竹市長投票率65.40%，推估今年新竹市長投票率約68.30%。此外，據皮爾森數據最新民調結果推估，高虹安的預估得票率為37.86%，約能拿到8萬8561票至9萬4039票。沈慧虹預估得票率為34.45%，預估得票數落在8萬510票至8萬5490票。林耕仁預估得票率為27.70%，預估得票數約6萬4796票至6萬8804票。

值得注意的是，高虹安在20歲到59歲的支持率仍高，沈慧虹則在60歲以上的支持率奪冠，至於林耕仁則無論在哪個年齡層都不吃香。