陸媒報導「拜習會」達成6項共識，不畏隔夜美股收黑，周二香港股市開高走高，目前恆生指數勁揚2.6%，報18072.39點。國企股漲跌2.9%，報6152.65點。

央視報導，中國國家主席習近平和美國總統拜登在這次會面中達成同意雙方外交團隊保持戰略溝通、同意兩國財金團隊就宏觀經濟政策與經貿等問題開展對話協調，以及兩國元首同意繼續保持經常聯繫等6項「同意」。

稍早前中國公布「三頭馬車」數據，10月工業增加值和社會零售銷售額均不如市場預期。

恆生科技股指數目前大漲4.30%，成分股漲多跌少，小鵬汽車漲8.1%，表現最佳，其次為快手漲7.95%，阿里巴巴漲7.53%。

航空、旅遊、內需、餐飲等「復常」概念股受到追捧，金沙中國目前漲4.6%，稍早前一度漲逾9%，海底撈目前漲7.6%，呷唷呷哺漲12.5%。

蔚來上季業績不如預期，股價一度重挫逾6%，但目前已反彈上漲1.7%。