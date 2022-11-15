繼9月已年減0.4%之後，根據韓國15日官方資料，受到全球景氣趨緩拖累，韓國10月運往美國西岸的貨櫃價格再度走低，以一個40尺大櫃來說，已年減9.6%並降至1,100萬韓元，約8,310美元左右。

除了美西外，韓國貨櫃往美東運價。10月時更是年減12.1%，到歐盟地區也是下滑9.5%。不過，運往中國大陸卻大增近47%，日本也增加6.1%。彙整當地出口業者運費資料的韓國政府指出，倘若從美西進口韓國一個40尺大櫃的平均成本，年增22%，從美東至韓更是大漲39.4%。