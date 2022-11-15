偷拍狼竟開閃光燈拍裙底風光 捷運警鷹眼早已鎖定全程監控

北市一名30多歲的徐姓男子，3日下午6時在古亭捷運站搭乘手扶梯，竟然誇張地開啟手機閃光燈，偷拍前方女子裙底，捷運警察站在手扶梯頂端，全程目擊過程，直接在出站前攔下徐男，並從手機內發現偷拍證據，被害38歲女子渾然不知，員警轉知後，她憤而提告妨害秘密罪，警方依法將徐男送辦。

捷運警察隊員警3日下班時間，發現從地下3樓往地下1樓大廳方向，搭乘手扶梯人群中，持續閃著不明亮光，員警注意查看竟是後方男子彎低身體將手機開啟閃光燈，以由下往上的角度偷拍前方女子裙底風光，員警趁偷拍男子抵達大廳時，上前攔查，偷拍男專注手機影片，渾然不知員警早已注意他很久，還辯稱「不小心開啟錄影功能」。

捷運警察隊統計，捷運系統110年1月至111年10月底易遭偷拍之場所前3名為手扶梯、廁所及出口；站體前3名為台北車站、松江南京站、忠孝敦化及市政府等轉運站；路線前3名為板南線、淡水信義線及新蘆線；犯案手法通常是利用捷運手扶梯擁擠及高低落差，以手機竊錄他人隱私部位。

捷警隊針對易發生性騷擾及妨害秘密之場所分析犯罪熱點、時間後，目前規劃16個重點站體守望及車廂巡邏勤務，另外結合捷運公司保全、站務人員、轄區分局及綿密監視系統，以遏止此類案件發生。