因論文涉嫌抄襲而被撤銷碩士學位的新竹市前市長林智堅，近日被發現過去與民進黨新竹市長候選人沈慧虹合體直播時，曾稱因為新竹產矽，才成了半導體產業重鎮，在網路上引起討論，連國民黨台北市議員王鴻薇都忍不住向沈喊話，說「再跟他混下去，妳準備完蛋！」

PTT鄉民「Dawson5566」昨（14）日晚間分享一則影片，內容為日前林智堅與沈慧虹合體直播時說的金句，稱「玻璃是新竹的特產，也因為有矽，新竹產矽所以有了玻璃產業，也因為新竹產矽，因為有了半導體產業，半導體重鎮」。

但其實新竹雖然產矽，卻因為技術問題難以精製提煉成矽晶圓，因此半導體產業使用的矽晶圓大多依賴進口。該文章也引起網友一面倒狂酸，「笑死！文組天才」、「難怪要靠抄襲」、「這種都當市長真的很勵志」、「大ee、小智、慧虹，這就是塔綠班新竹大智慧」、「重點是虹姐完全沒感覺有異狀」。

王鴻薇今日也在臉書分享該內容，酸林智堅唸了多年的中華大學理科，論文還抄襲竹科報告，結果居然連為什麼有科學園區都可以隨便講講，狂酸「他不但是草包，還是一個不自覺的草包」，並向沈慧虹喊話說「再跟他混下去，妳準備完蛋！」