檢警偵辦郭哲敏地下匯兌集團洗錢案，引發「招待所之亂」，扯出警政署前政風室主任黃錦秋、承辦洗錢案的新北檢檢察官王涂芝2人因曾赴招待所被調查。法務部責由廉政署、台灣高檢署調查，繼新北地檢署上周簽分「調字案」調查王涂芝後，台灣高檢署15日亦簽分「調字案」，釐清黃錦秋的行政責任。據了解，高檢署將向廉政署、警政署調閱相關資料，最快本周約談黃錦秋說明。

至於郭哲敏地下匯兌集團涉洗錢案部分，新北地檢署因王涂芝自請迴避偵辦此案後，將另派檢察官偵辦洗錢案，郭哲敏因潛逃國外，預料近日將發布通緝。

目前「招待所之亂」，將由廉政署、台灣高檢署雙軌調查，廉政署將與內政部政風處、警政署政風室查明包括警大校長陳檡文等高階警官出入「小明」郭哲敏的招待所情事，至於黃錦秋、王涂芝2名檢察官，則分別由台灣高檢署、新北地檢署簽分「調字案」調閱資料並約談相關人士釐清行政責任。

據了解，被爆料後，黃、王均否認認識洗錢案被告林秉文、郭哲敏。黃稱她是今年2月接獲檢舉，依規定報請偵辦，王則稱她10月獲海關通知，認為執行計畫已排定，考量警力調度、資源部署、同案被告皆未到案、證據保存等因素，決定不予留置，以免打草驚蛇，偵查作為合乎規定。