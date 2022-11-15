桃園市市長選舉公辦政見發表，元智大學老師王佳煌對候選人提問社會住宅政策。國民黨桃園市長候選人張善政說，將以中小型社會宅解決問題，目標是推動1萬戶社會宅，另外社會宅也會有純粹購買、純粹租賃、租一陣子購屋等方案。

張善政說，社會宅是全台從南到北每個縣市都面臨的挑戰，桃園還不到5000戶，執行率不到三分之一，面臨中央還有1萬戶落差，他目標是完成1萬戶。張善政提到，過去縣市興建大型社會宅碰到問題是一開始規模就設定一定門檻，而桃園青年、勞工就業很多在工業區，但是散布在桃園各處，社會住宅要採分散式，量體不要這麼大。轉為蓋分散式、中小型、優質社會住宅，可以解決用地取得相對容易。

張善政也說，將來推動都會區都更，都更會釋出土地，也可以作為社會住宅，而分散式社會宅造價會降低，過去社會宅對附近衝擊包含交通、就學等等造成困難，中小型社會宅對社區衝擊也會變小。張善政也提到，社會宅將推動純粹購買、純粹租賃、租一陣子購屋3個方案。而租屋者想購買，也可以容許部分租金轉成一部分購屋款。

張善政又提到，很多人提到包租，但是桃園很多多棟空屋持有者不願意代為包租，主要就是稅的問題，將來會設計稅務配套。讓願意釋出空屋的來源能夠擴大。