在義大利杜林舉辦的2022年ATP年終總決賽，紅組的小組賽也登場，塞爾維亞球星喬柯維奇（Novak Djokovic）首戰面對希臘西西帕斯（Stefanos Tsitsipas），喬帥6比4、7比6（4）獲勝，收下雙方交手9連勝。

喬柯維奇已經是35歲的資深球員，西西帕斯則才24歲，雙方生涯過招，西西帕斯只在前3場拿到2勝後，接下來就長達超過3年沒再取勝過擁有21座四大賽冠軍的喬帥。

雖然是直落二勝出，喬柯維奇認為每次對壘還是遇到西西帕斯強力挑戰，「每一次我們交手，就是在關鍵2、3分可以決定勝負，今晚也是。」首盤喬帥在西西帕斯首個發球局就破發，取得局數領先優勢後就先拿下該盤，第二盤雙方進入到搶七，喬帥則是透過一次反拍致勝球取得領先，並讓氣勢回到自己這裡，趁勢鎖定勝利。

喬帥補充：「在快速硬地球場的比賽場地，能夠破發對手就很重要。」

紅組另一場小組賽則是「俄羅斯內戰」，魯布列夫（Andrey Rublev）在自己第5個賽末點，和同胞麥維德夫（Daniil Medvedev）打了多達37拍才拿下勝利的分數，最終比數6比7（7）、6比3、7比6（7）。

西西帕斯目前對喬柯維奇9連敗。（美聯社）