桃園雲豹球星「魔獸」霍華德（Dwight Howard）未演先轟動，他果然很快就融入台灣民情，前往拜訪「成吉思汗」健身網紅「館長」陳之漢，留下逗趣合影。館長是台灣有名的猛男，但是和身形巨大的「超人」霍華德相比還是小了兩號。網友留言揶揄「館長變可愛了」。

館長在自己臉書「飆捍」貼出兩人合影，稱讚霍華德是「溫柔的巨人，充滿親和力的巨星」。霍華德身高208公分，肩膀寬闊看起來更顯高大，在NBA登錄體重為120公斤。館長依照兩年前的數據也有115公斤（骨骼肌重達57公斤），已經比大貓熊「圓仔」還要重了（成年貓熊接近110公斤）。

除了身高骨架沒辦法練，霍華德和館長都是揮汗苦練才有超人般的體格，為準備在台灣籃壇的首秀，霍華德來台之後很快就到健身房報到，進行嚴酷的鍛鍊。體能教練維達斯（Jimmy Vidas）表示霍華德不是單純的強壯，他同時保有靈巧的迅捷身手才更令人驚嘆。相較館長的大塊肌肉，霍華德配合時下流行的跑轟籃球戰術，練成比較精壯的體型。

一些網友也很快領會此舉是雲豹的「危機處理」，館長自稱是「雲豹贊助商的贊助商」，前日才質疑球場因為政府與校方怠惰失修而十分破舊（桃園國立體育大學綜合體育館），讓霍華德和國外媒體看見豈不是「丟台灣的臉」。