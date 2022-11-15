立法院今天（15日）三讀通過《國防產業發展條例》部分條文修正，有鑑於前身為行政院國家科學委員會的科技部，在行政院組改後，正式改制為國家科學及技術委員會，但《國防產業發展條例》還未隨之調整，所以對本案修正。民眾黨黨團總召邱臣遠表示，希望藉這次修法，督促各部會應該化被動為主動，針對已經完成組織改造的機關，加快盤點相關法令修改進度。

立委指出，立法院已三讀通過《國家科學及技術委員會組織法》，科技部正式啟動組織調整，將轉型為「國家科學及技術委員會」，為促進我國整體科學研究發展及跨部會整合。但現行「國防產業發展條例」第2條相關文字尚未隨之調整，所以予以修正。

國防部書面報告指出，為有效結合政府與民間力量，發展國防產業，達成國內研發、產製武器裝備及後勤支援為優先之目標，以落實國防獨立自主之基本方針，將現行法規中《國防產業發展條例》所稱的主管機關「科技部」修正為「國家科學及技術委員會」。

邱臣遠指出，這次修法中凸顯了非常嚴肅的問題，當政府組織不穩定時，也會造成法律的不正確及不確定性。科技部在104年從國科會改組，今年度再度改回國科會，連帶使得相關法令必須滾動式一併修正，但政府並未主動盤點相關法律，進行同步修正，使得《太空發展法》、《科學園區設置管理條例》、《國家重點領域產業合作及人才培訓創新條例》的主管機關都停留在國科會，而《財團法人國家實驗研究院設置條例》的主管機關，更停留在104年以前的行政院國家科學委員會。

邱臣遠說，希望透過這次《國防產業發展條例》的修正，督促各部會應該化被動為主動，針對已經完成組織改造的機關，加快盤點相關法令修改進度，以達到配套措施即時性更正。