聯發科(2454)今(15)日最新表示，無意將供應鏈以任何形式移出台灣，公司全力投資台灣，致力保有現有合作關係之下放眼世界。

聯發科表示，美國時間11月13日路透社刊出一文錯誤引用聯發科技執行長蔡力行的發言，該文事後已更正，標題為Chip firm MediaTek CEO sees manufacturers expanding supply chain beyond Taiwan。

聯發科強調，無意將供應鏈以任何形式移出台灣，聯發科將全力投資台灣，致力保有現有合作關係之下放眼世界。隨著聯發科業務擴張，公司會持續在更多領域持續投資。

聯發科執行長蔡力行日前就表示，聯發科持續在高性能表現、高能源使用效率、高連網速率三大領域上努力，推動最新標準及功能，預計2022年投入約40億美元在先進研發上，過去五年更累計高達140億美元的投資金額。