桃園市市長選舉公辦政見發表，銘傳大學老師劉祥得提問桃園老人長照問題，桃園市長候選人鄭寶清說，桃園很多資源可以運用，如歷史悠久的宮廟，政府可以和他們合作，提供聊天、學習樂活空間。他也批桃園市長鄭文燦大灑幣，若他當選一定會在任內還掉欠債。

鄭寶清提到，政府有很多資源可以運用，如台灣有很多歷史悠久的宮廟，不只吃住可以解決，還可以提供許多功能。政府可以和宮廟合作，讓宮廟提供聊天、學習樂活空間。只要政府協調好，長輩只要到附近宮廟，就可以解決很多照顧問題。

鄭寶清也說，這些雖然要花很多錢，但只要他當市長，不管鄭文燦欠多少錢，都會在任內還掉，避免龐大利息支出。他也抨擊，目前桃園市府提供長者敬老愛心卡是1個月800點，如果當月不用就沒有了，而且只限定交通。鄭寶清說，他主張800點可以累積，而且不只限於長輩搭車，還可以到超商、超市購物，他說，要照顧長輩就不要斤斤計較。

鄭寶清又提到，前行政院長林全不肯鐵路地下化，他成功說服林全。而國民黨對手張善政提到清廉執政，但是張善政在行政院時國民黨黑金政治、黑道治國，張善政有處理嗎？有曾經為桃園鐵路地下化講過一句話嗎？他質疑，張善政有權力時不做事，若擔任市長怎麼處理。對於交通月票，鄭寶清說，他推出1000元月票，只需要9億預算，對桃園市政府是九牛一毛，只要政府不要貪汙，不要亂花，都可以解決。