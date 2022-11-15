九合一大選進入白熱化戰局，台北市三腳督競爭激烈，國民黨候選人蔣萬安這週起打起夫人牌，今上午與夫人石舫亘分頭在大安區南門市場、成功市場掃街，石舫亘一下車即在里長、議員候選人簇擁下高喊蔣萬安凍蒜，市場內更有民眾爭先合照，蔣萬安競選團隊表示，由於夫人已懷孕6月餘，加上選舉時間緊迫，因此會先以議員6個選區為主進行掃街拜票。
由於石舫亘過往在蔣萬安競選立委時，就曾多次待夫出征跑行程，對於拜票駕輕就熟；不過這次因有孕在身，考量身體狀況，因此在選戰的最後階段才出面掃街。 而蔣萬安則在同一時段，分頭前往南門市場掃街，夫妻同心分頭行動，希望能衝高選票。
拜票過程中，蔣萬安團隊幕僚約3人隨行在側，就怕市場壅擠撞擊到石舫亘，不過石舫亘也大展親民形象，跟每一個攤商握手感謝，民眾合照也都來者不拒。
蔣團隊表示，擔心石舫亘拜票過程喉嚨使用過度，因此也先行請石舫亘錄製拜票雙聲道語音，在石舫亘拜票過程中播送；拜票過程中也有攤商送上蒜、菜頭預祝蔣萬安高票當選，其中更有果汁行攤商送上果汁，並在杯上寫下「蔣夫人辛苦了」，希望石舫亘能多補充維他命。
蔣萬安競選總幹事林奕華表示，石舫亘在蔣萬安競選立委時，就曾經多次陪同拜票，因此對拜票行程駕輕就熟，不過這次因選舉時間緊迫，加上考量到夫人懷孕，因此不會安排台北12區都選點拜票，主要會從6個議員選區各挑一處掃街拜票，希望能激起民眾的大力支持。
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