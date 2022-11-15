成功市場果汁攤送上果汁，並在杯上寫下「蔣夫人辛苦了」，希望石舫亘能多補充維他命。（陳薏云攝）

選戰倒數計時，北市三腳督全力衝刺選戰，國民黨巿長候選人蔣萬安妻子石舫亘（中）15日首次帶著還在肚子裡的「三寶」到成功市場，以「分身」拜票的方式為蔣輔選衝刺選情，受到店家贈予白蘿蔔、包子等好彩頭，祝蔣萬安高票當選。（張鎧乙攝）

選戰倒數計時，北市三腳督全力衝刺選戰，國民黨巿長候選人蔣萬安妻子石舫亘（右）15日首次帶著還在肚子裡的「三寶」到成功市場，以「分身」拜票的方式為蔣輔選，也有攤商不領情，一手回絕。（張鎧乙攝）

好「孕」到！蔣萬安夫人挺孕肚現身掃街 人氣不輸尪民眾搶合照

九合一大選進入白熱化戰局，台北市三腳督競爭激烈，國民黨候選人蔣萬安這週起打起夫人牌，今上午與夫人石舫亘分頭在大安區南門市場、成功市場掃街，石舫亘一下車即在里長、議員候選人簇擁下高喊蔣萬安凍蒜，市場內更有民眾爭先合照，蔣萬安競選團隊表示，由於夫人已懷孕6月餘，加上選舉時間緊迫，因此會先以議員6個選區為主進行掃街拜票。

由於石舫亘過往在蔣萬安競選立委時，就曾多次待夫出征跑行程，對於拜票駕輕就熟；不過這次因有孕在身，考量身體狀況，因此在選戰的最後階段才出面掃街。 而蔣萬安則在同一時段，分頭前往南門市場掃街，夫妻同心分頭行動，希望能衝高選票。

拜票過程中，蔣萬安團隊幕僚約3人隨行在側，就怕市場壅擠撞擊到石舫亘，不過石舫亘也大展親民形象，跟每一個攤商握手感謝，民眾合照也都來者不拒。

蔣團隊表示，擔心石舫亘拜票過程喉嚨使用過度，因此也先行請石舫亘錄製拜票雙聲道語音，在石舫亘拜票過程中播送；拜票過程中也有攤商送上蒜、菜頭預祝蔣萬安高票當選，其中更有果汁行攤商送上果汁，並在杯上寫下「蔣夫人辛苦了」，希望石舫亘能多補充維他命。

蔣萬安競選總幹事林奕華表示，石舫亘在蔣萬安競選立委時，就曾經多次陪同拜票，因此對拜票行程駕輕就熟，不過這次因選舉時間緊迫，加上考量到夫人懷孕，因此不會安排台北12區都選點拜票，主要會從6個議員選區各挑一處掃街拜票，希望能激起民眾的大力支持。