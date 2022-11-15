暖男愛面子！陳其邁鐵人車掃前做這動作「一秒變白臉」

選前倒數11天，高雄市長陳其邁今（15）日馬不停蹄展開鐵人車掃行程，出發前不計形象大抹防曬乳。（柯宗緯攝）

高雄市長陳其邁昨起合體黨籍議員候選人在大高雄展開車掃，今上午從大寮出發，首站由議員候選人洪村銘陪同車掃。（柯宗緯攝）

高雄市長陳其邁昨起合體黨籍議員候選人在大高雄展開車掃，今上午從大寮出發，首站由議員候選人洪村銘陪同車掃。（柯宗緯攝）

選前倒數11天，高雄市長陳其邁今（15）日馬不停蹄展開鐵人車掃行程，出發前不計形象大抹防曬乳，「真的不能有任何1分停下來休息，就一口氣拚到底」。他也透露，選前最後兩場大型造勢，分別選在旗山、鳳山，拜託大家進步不能停，高雄要再拚4年。

陳其邁昨起合體黨籍議員候選人在大高雄展開車掃，今上午從大寮出發，首站由議員候選人洪村銘陪同車掃，接著一路到前鎮、小港、鳳山、苓雅等區，陸續由各選區議員候選人李雨庭、黃彥毓、黃雍琇、蘇致榮、湯詠瑜接棒。

陳其邁說，今天特別來大寮、林園，他誇讚該區議員候選人洪村銘、李雨庭非常認真優秀及接地氣，個性溫和、人也客氣，非常謙虛地學習跟打拚，拜託大寮林園鄉親可以「惜花連盆」，給他們機會。

陳其邁今車掃出發前，特地抹上防曬乳加強防曬，被媒體捕捉到不計形象的保養動作，表情不是太OK，但也顯示「暖男一樣愛面子」。至於如何保持體力？「我都是一口氣拚到底，我做事情是緊緊緊，口才也不太好，就更骨力（努力）拚，看能否補一下口才」。

陳其邁強調，自己做事情是實實在在地做，讓民眾有感，而面對選舉也是一樣，高雄市長補選也如此，而過去他在選立委時，「高雄市北區，我這兩條腿全部都走過」，自己對地方非常認真努力，讓市民知道他們有需要的時候，就在旁邊陪他。

陳其邁也預告選前規畫2場大型造勢，一場是19日在大旗美地區，另一場選前之夜是在鳳山，他說，會如此安排是因為交通因素，而鳳山緊鄰捷運站很方便，不論從市區或大寮、林園前來都很方便。

陳其邁拜託大家集中選票，高雄進步不能停，高雄要再拚4年，還有很多非常多建設及投資招商等事務要進行，希望打造科技高雄、幸福高雄、宜居高雄、魅力高雄。

不過，對手柯志恩質疑陳其邁大旗美造勢會一車車動員，陳其邁則低調說「我們歡迎大家來，所有的人來」，至於高雄空汙議題受到關注，陳其邁再被問到喜歡高雄的天氣嗎？他直說，「高雄是我們住的地方，希望讓高雄更好，也要大家一起努力」。