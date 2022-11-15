國民黨主席朱立倫（左）15日與國民黨新竹市長候選人林耕仁（中）、立委鄭正鈐（右）合體車隊掃街。（王惠慧攝）

國民黨主席朱立倫15日上午到新竹市與國民黨新竹市長候選人林耕仁合體車掃，先前林耕仁最早攻擊對手高虹安助理費爭議，外界好奇國民黨接下來的態度。朱立倫和林耕仁都說此案已進入司法程序，朱立倫也強調，民進黨從中央到地方就是弊案、治安無能，林耕仁就是下架民進黨最好的候選人。

針對高虹安助理費爭議，朱立倫說，本案檢調正在調查，交由司法來處理。由於林耕仁是最早對高虹安助理費提出質疑，是否會繼續打這個案子？朱立倫表示，新竹市民的目標是換黨換人做，下架民進黨，民進黨從中央到地方就是弊案、治安無能、奧步黨，林耕仁會讓市民知道，他就是下架民進黨最好的候選人。

林耕仁也說，此案已進入司法程序，希望高候選人一定要去面對，至於他自己則會用實實在在的腳步，取得市民的支持。他也強調，下架民進黨是最重要的課題，過去民進黨執政有8大弊端，這段時間要與市民共同監督打弊，並提出更多興利願景。

新竹原本是雙虹對決態勢，現在高虹安爭議延燒，情勢是否會有改變？朱立倫說，愈來愈多選民認同在地腳踏實地的林耕仁，相信市民很有智慧，尤其看到民進黨執政這麼糟糕，已經變成要用奧步來贏，變成抄襲黨。

朱立倫也批評，民進黨是要靠奧步的民主奧步黨，又是弊案連連的弊案黨，12億元的棒球場成為全國的弊案、國際的笑話，加上治安槍擊事件連連，與黑道牽扯不清，讓民進黨繼續執政，天理何在？

所以，朱立倫也強調，團結下架民進黨也是新竹市民最大的心聲，林耕仁最了解新竹市政，知道民進黨種種施政無能和弊案，市民完全不能接受，換黨換人做，林耕仁最後一定能獲得市民肯定。

朱立倫也說，他常常鼓勵林耕仁要以新北市長侯友宜、新竹縣長楊文科為標竿，兩人都是實實在在做事情，隔壁的楊文科縣長4年前，當時很多人不看好，也認為楊文科跟林耕仁一樣，不是會作秀，不是靠口才的，但後來大家團結起來支持楊文科，這4年來楊文科、侯友宜的表現，就是代表國民黨實實在在做事情，他對林耕仁最大的期許也是如此。

選舉剩下11天，黨中央會有什麼大咖和策略協助林耕仁，打破藍白合傳言？朱立倫說，全黨團結一致支持林耕仁，這段時間無論是黨中央、中央助選團、侯友宜、盧秀燕、韓國瑜和馬英九，都全力幫林耕仁，也預告本周六將在桃園舉辦「北北基桃竹竹苗大會師」，林耕仁也一起出席，號召桃竹苗地區的朋友一起支持林耕仁。