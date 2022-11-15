國民黨力推台北市1280元定期月票案擴充至北北基桃，民進黨北北基桃4市長候選人加碼至1200元，估增35億元經費行政院長蘇貞昌稱願補助。國民黨今說，樂見民進黨跟進政見，但政院要補助就須承諾未來不管誰當選市長都要照推。

國民黨文傳會副主委練鴻慶表示，中央願意補助35億元，將目前台北市1280元定期月票調成1200元，並擴大到北北基桃，這是是北北基桃通勤族之福，但這是用人民納稅錢補助，未來應不分黨派，不管誰當選，補助都要依然存在。

練鴻慶說，蘇貞昌承諾補助35億元為民進黨北北基桃市長候選人政見背書，未來國民黨北北基桃市長當選人當選後，也會要求蘇兌現；若屆時蘇不兌現，將傷害台灣人民對民主的信任。

但練鴻慶也質疑，北北基桃選情緊繃民進黨政府就補助經費推交通政策，在高屏民進黨怎麼選都贏，難道就不用補助？民進黨行為像渣男，追求時什麼都願意給，追到就覺得花錢是浪費，對高屏鄉親不公平。

練鴻慶說，現行總統與行政院長都是屏東人，不應虧待屏東，民進黨籍高雄市長陳其邁與民進黨屏東縣長候選人周春米看到只有北北基桃有補助「生不生氣」？

國民黨高雄市長候選人柯志恩競總發言人呂謦煒表示，南高屏交通除公車外，蠻多人也搭台鐵，更何況現在台鐵捷運化，但高雄版定期票MeN Go月付1499元，卻僅能用在高雄捷運、公車與渡輪，對南高屏3生活圈連結沒有任何通勤補助。

呂謦煒質疑，與蘇貞昌這次承諾補助北北基桃35億元要推的1200方案，未來適用在捷運、公路客運、國道客運與台鐵，那為什麼高雄MeN Go月票沒辦法像北部一樣方便？行政院應該重視南台灣公共運輸發展。

呂謦煒也提到，當初高鐵以左營站為名，而非以高雄站為名，就是因為預留延升到高雄車站的可能性，以雙北目前就有3個高鐵站來看，那未來高鐵南延難道不能增設一站南高雄站？高雄與屏東死忠民進黨，民進黨不要讓南部民眾失望。

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