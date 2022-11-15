近期大陸國家稅務總局在一個稅收徵管合作論壇新聞稿中表示，今年底預計建立「個稅雲平台」，整合不同部門的納稅人身份單位、家庭與個人收入等資料，形成全國性「一人式檔案」。會計師指出，「高收入、高淨值」的「雙高」人群是目前大陸稅務稽查的重點，未來雲端數據整合更充足後，個人資產勾稽比對將更容易，建議台商及早因應，降低稅務風險。

根據資誠會計師事務所指出，透過大陸國家稅務總局方面指出，2022年底將基本完成金稅四期的開發作業。在個人稅務徵管方面，除整合非稅務資訊（例如銀行、不動產登記、入出境以及社保等資訊共用），還將建立「個稅雲平台」，整合不同部門的納稅人身份、單位、家庭、個人收入等資料，形成全國性的「一人式檔案」。

但徐丞毅指出，個人稅務徵管是目前大陸稅務稽查的重點。過去幾年針對藝人、明星等高所得族群透過工作室、陰陽合約等方式隱蔽所得的稽查案例時有所聞。未來等到雲數據整合更充足後，對於擁有多筆不動產、海外所得戶資產、钜額銀行存款、成立合夥企業的合夥人或個人的勾稽比對將更容易。

徐丞毅提醒，一旦面臨個人稅務稽查，除有補稅加收滯納金與罰款的風險。若成為「稅務嚴重失信人」，將可能遭受限制成為公司負責人、限制出境、限制購買不動產、限制高消費行為等相關制裁，建議台商及早因應，降低稅務風險。