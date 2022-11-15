蔣萬安競選辦公室舉行敲中大會「解密民進黨的黑道治國」記者會，發言人李德維（左）與市議員徐巧芯控民進黨台北市長候選人陳時中與黑道過從甚密，未來陳若當選市長，黑道將長驅直入，介入市府業務。呼籲蔡英文總統若要終結黑金，就要下架陳時中。（粘耿豪攝）

國民黨台北市長候選人蔣萬安競選辦公室15日再度「敲中」，痛批蔡英文總統高舉終結黑金大旗卻私下搞「英系黑白共治」，關鍵鐵三角為內政部長徐國勇、前國策顧問黃承國及前民進黨秘書長洪耀福，而具幫派背景的黃承國身為民進黨候選人陳時中輔選大將，未來恐成地下市長直通市府喬利益，「台北市要終結黑金就下架陳時中。」

今日敲中大會第7彈主題為「解密英系黑白共治」，台北市議員徐巧芯指出，今年5月徐國勇、洪耀福率英系高層赴喜相逢麵館聚餐，內湖警分局長王炳睿受邀出席，隔日爆發陳時中內湖勘災闖紅燈事件後，相關密錄器、行車記錄器卻消失，使人懷疑英系間官官相護，而黃承國又和涉及地下匯兌洗錢的犯嫌有關。

徐巧芯質疑，具天道盟幫派背景的英系大老黃承國自承未擔任陳時中競選幹部，卻被抓包擔任陳時中宗教團體後援會的總策劃，競選過程中，能多次看到黃承國陪同陳時中出席多個後援會造勢，證實兩人關係匪淺，加上種種英系黑白共治的前例，她憂心未來陳時中當選後，黃承國將成地下市長，並將陋習帶到台北市政府。

立委李德維接著秀出一段影片，指民眾黨立委蔡壁如曾指證歷歷，稱黃承國曾透過綠營不同派系議員介入中泰花園都更案，宛若新黑金政治，證實蔡英文終結黑金就是個笑話，他痛批，黃承國此舉無非是將手伸進台北市議會，進而影響台北市政府，未來可能直通台北市政府甚至市長官邸，明目張膽地喬都更利益

李德維指出，日前陳時中、衛福部長薛瑞元被爆出在高端疫苗EUA前夕捨棄座車，換乘黃承國友人的賓士密會黃承國，事後陳、薛雙雙否認有秘密交易、私會的情況，但不敢對網友提告，但薛瑞元卻在國會提告認真監督疫苗審議的民代，簡直此地無銀三百兩。

「蔡英文！黑金就在你身邊！」李德維呼籲，請蔡總統以身作則，若她身邊充滿黑金卻高喊終結黑金，只是讓人感到可笑。徐巧芯則說，黃承國身為陳時中背後的輔選大將，甚至有透過議員施壓都更案、讓北市府相當困擾的前例，未來陳時中當選後他恐成為地下市長，因此「台北市要終結黑金就要下架陳時中！」