據香港《經濟日報》報導，在疫情多發散發的背景下，大陸10月社會消費品零售總額按年降0.5％。其中，除汽車以外的消費品零售額下降0.9％。大陸國家統計局表示，下階段疫情對市場銷售的影響仍會存在，但總體來看是短期的、外在的，消費恢復向好仍具較多有利條件，促消費政策持續顯效有利消費擴大。

大陸國家統計局新聞發言人付凌暉表示，10月份，受大陸疫情散發多發的影響，部分地區接觸性聚集性消費受到一定衝擊，尤其是部分服務性消費總體放緩。10月份社會消費品零售總額按年降0.5％，其中餐飲收入下降8.1％。

付凌暉表示，展望下一階段，疫情對市場銷售的影響仍會存在，但總體看是短期的、外在的，大陸消費恢復向好仍具備較多有利條件。他說，從中長期看，大陸消費規模擴大、消費結構升級的態勢不會改變。消費模式創新將會拓展新的增長點。隨著訊息技術、大數據、人工智慧的廣泛應用，新的消費模式不斷顯現。

付凌暉表示，疫情發生以來，線上教育、遠程會議、線上醫療等快速發展，直播視頻、網上帶貨增勢強勁，為消費注入了新活力。另外，隨著經濟逐步恢復，將逐步帶動就業擴大和居民收入增加，有利於增強居民的消費能力和消費意願。

此外，促消費政策持續顯效，有利於消費擴大。付凌暉表示，今年以來，各方面積極推動擴大傳統消費，促進新型消費，效果逐步顯現。近期汽車消費保持較快增長，和國家推出促進汽車和家電消費的政策有很大關係。

付凌暉表示，總體來看，受到大陸國內外各種因素影響，消費還面臨不少挑戰，但是隨著各項促消費政策逐步實施，隨著經濟逐步恢復、居民就業改善、收入增加，消費保持恢復態勢仍值得期待。