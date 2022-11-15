在現代這個社會中，婚姻不像以前那麼看重了，但是選擇好對象還是很重要，而且考量的原則還比以前更多，《科技紫微網》運勢專欄指出，金牛女、處女女、獅子女、摩羯女、水瓶女在挑選另一半時很有自己的一套方式，能經過她們層層考驗選拔出來的男生，一定是最優秀最可靠的那一位，如此一來才能走得長久。

▍金牛女：精挑細選。

甜言蜜語對金牛女並不管用，她們很清楚自己要什麼，不會在一時的激情之下衝動擇偶，對於結婚對象，不但有自己的標準，而且不會輕易妥協，所以，能經過她們層層選拔的，一定是一位整體條件很好、並且可以依靠的好對象。

▍處女女：眼光犀利。

善於觀察與分析的她們，看人的眼光通常都很毒辣，畢竟她們是出了名的細節控，例如點飲料的時候有沒有把冰的換成常溫的，這些簡單的小事都能看出一個人的性格和內涵，思量對方值不值得托付終身，經過層層考驗後，選出來的對象能不優秀嗎？

▍獅子女：起點較高。

獅子女是對自己要求很高，對伴侶要求也是一樣，不夠優秀的人，一開始就入不了獅子女的眼中，而且，有點霸道的她們對待另一半很有一套，總有辦法讓對方舉手投降，所以，獅子女總是能找到能力優秀又很寵愛自己的對象，令身旁的人羨慕不已。

▍摩羯女：懂得取捨。

摩羯女通常都比較成熟有遠見，比起對外貌的要求，她們更看重對方的人品和能力，因為這才是決定婚姻持久續航力的關鍵，選定一個潛力股對象，一步步陪著對方一起成長，這就是屬於她們的浪漫與堅持。

▍水瓶女：理性分析。

雖說情人眼裡出西施，不過向來理性的水瓶女，是不會被愛沖昏頭的，能被她們選中的對象，必定在內涵、個性方面都非常互補，還能包容她們不按牌理出牌的習性，另外，另一半還必須在感情裡適當的撒嬌，如此一來才能愛得從容、維持得長久。