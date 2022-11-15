民進黨台北市長候選人陳時中今召開「感謝支持，陳時中小額募款」記者會，並由會計師現場專業見證。陳時中競選總部公布，截至11月15日，陳時中政治獻金專戶收入總金額為9870萬5500元，捐款總筆數為11795筆，而目前捐款數額，應已足夠滿足支出所需，因此，今天宣布陳時中政治獻金專戶將於11月16日零時關閉，感謝各界人士的每一分捐助。若還想貢獻心力者，可捐民進黨其他候選人。

總幹事吳思瑤表示，在九千多萬的捐款金額、一萬多筆的捐款筆數中，有九成是小額捐款，且非常高比例來自外縣市，非常感謝全國各地民眾慷慨解囊力挺陳時中。而競選辦公室針對選舉的開支有做預算支出的規劃匡列，初估暫列選舉預算約為8600萬元，但此次選戰激烈，為贏得勝選，競總的相關活動規模、文宣等支出都較原始規劃更為擴大，相關競選活動及支出仍在持續進行中，但評估應在已募得經費的範圍內，足以支應。

吳思瑤今日也向支持者表達一個感謝、兩個呼籲。九成以上的小額捐款，每一分資源都來自全國各地支持者的挹注，有上班族、小資族甚至是勞工朋友，大家的心意陳時中都收到了，陳時中表達12萬分的感謝，都審慎使用每一筆經費，珍惜每一分資源。

對於還想捐款的民眾，吳思瑤呼籲將捐款挹注其他縣市、比陳時中更需要資源的民進黨候選人。此外，第二個呼籲就是可以將捐款的心意轉化為為陳時中拉票、固票、催票的能量。

陳時中表示，到今天為止，募款金額已經到九千八百多萬，超過原先匡列的預算，雖然未來還會有一些開支，但選舉開支也不是無上限，要撙節，畢竟這都是大家的善意，他們也會在捐款金額範圍內使用競選經費。

陳時中也對所有捐款的民眾表達謝意，每一分錢都得來不易，感謝大家的幫助，競選總部會善用這些經費，為勝選作努力。另外，他也呼籲，民進黨其他縣市還有很多優秀的候選人，若還有人想要貢獻心力，可以轉捐給其他縣市的候選人。最後，選舉剩下最後十天，他也要再次拜託大家，幫忙拉票、催票、固票，讓選票票票入匭，一起努力贏得勝選。