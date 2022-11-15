根據大陸國家統計局15日公佈資料顯示，1到10月全大陸的城鎮調查失業率平均值為5.6％。其中10月全國城鎮調查失業率為5.5％，與上月持平。

根據中新網報導，本地戶籍勞動力調查失業率為5.4％；外來戶籍勞動力調查失業率為5.7％，其中外來農業戶籍勞動力調查失業率為5.5％。

在年輕人就業部分，16至24歲、25至59歲的勞動力調查失業率分別為17.9％、4.7％，也與上月持平；31個大城市城鎮調查失業率為6.0％。全國企業就業人員周平均工作時間為47.9小時。