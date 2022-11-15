關懷弱勢一直是劉陳昭玲努力的目標，原民會、新住民協會近日因疫情關係，已三年未辦返鄉尋根活動，在她堅持下，邀請姐妹、家屬一起同樂，用家鄉美食為大家紓解鄉愁。（澎湖縣議會提供）

澎湖縣議會議長劉陳昭玲這次出馬挑戰6連霸議長，加上10-13屆的議員、副議長資歷，此次如能當選將是「十全十美」，她25歲選上議員一路走來，本身就是澎湖議壇的活歷史，對於政界的起伏跌宕看得透徹，雖然日前在競選總部成立前一晚不慎摔傷，但之後借助輪椅、助步器參加大小活動，展現出果決、堅韌、不屈的毅力，令支持者莫不豎起大拇指喊讚。

議長劉陳昭玲漫漫41載從政歲月，體現她敬老、愛幼、聞聲救苦的初心，就在競選總部成立時，來自各鄉市的支持者、各黨派的政治人物，將長長的新生路擠爆，場面十分感人，也展現出她的豐沛人脈。

民進黨立委楊曜表示，劉陳昭玲是台灣唯一做到不分藍綠、不分政治立場的議長，她全面為澎湖鄉親服務的努力令人敬佩，楊曜出身自澎湖縣議會，這一點他感受最深。楊曜也提醒支持者不可放鬆，11月26日當天一定要票票入匭，因為有太多原本看好度極高，卻意外落馬的例子出現。

縣長賴峰偉說，他擔任澎湖12年的縣長，深刻體會府會如果和諧、攜手合作，對澎湖建設發展有太重大的影響和助益，他由衷感謝劉陳議長這20多年來對縣府的支持和鞭策。

劉陳昭玲是澎湖第一個提出「醫師動，病人不動」概念的政治人物，還催生「名醫駐澎」計畫，有效改善澎湖醫療資源不足的困境，在疫情最艱困的期間，劉陳昭玲也與賴峰偉共同提出，普發1000元振興消費禮金政策，希望能振興後疫情時期的澎湖經濟。

關懷弱勢一直是劉陳昭玲努力的目標，原民會、新住民協會近日因疫情關係，已三年未辦返鄉尋根活動，在她堅持下，邀請姐妹、家屬一起同樂，用家鄉美食為大家紓解鄉愁，看著這群在澎湖異鄉打拼的兄弟姊妹，穿著美麗的傳統服飾，伴隨歌唱及舞蹈，即使坐在輪椅上的劉陳議長，也露出真心的笑容。

劉陳昭玲感性表示，從政41年至今，最要感謝先生和家人的付出與諒解，還有鄉親一路以來的堅定支持，她會用盡洪荒之力，繼續為鄉親、為澎湖，投入各項的建設與服務工作。