南韓知名女星朴敏英所屬的經紀公司「Hook Entertainment」，日前遭媒體爆出疑似與她的前男友姜鍾賢涉嫌詐欺、炒股等不當交易有關，引起軒然大波。但經過多日的查證，媒體再度爆料，公司會被扣押的原因其實是因為內部高層挪用公款，而且金額高達上億韓幣，再度引發熱烈討論。

根據南韓媒體最新的報導指出，Hook娛樂在本月10日遭到警方長達5個小時的無預警扣押搜查，而扣押的原因疑似是因為包含Hook娛樂代表在內的一部分高層，涉嫌挪用公司款項高達50億韓幣（約新台幣1.2億元），並非先前傳聞與朴敏英前男友姜鍾賢有關。而Hook娛樂旗下除了朴敏英外，還有李瑞鎮、尹汝貞、李昇基等多位大明星，若是公司高層犯罪屬實，將有可能影響到旗下藝人的活動。

事實上，自從朴敏英前男友姜鍾賢遭《Dispatch》（Ｄ社）爆出，曾涉嫌詐欺、炒股、不當交易、無資本併購、連鎖空頭公司出資等等黑歷史後，朴敏英便立刻與對方分手，而風波未停隨即便傳出公司遭到扣押的消息，讓不少人猜測是與前男友有關，如今警方出面證實是高層挪用公款，也讓此事告一段落。

而朴敏英本人似乎也不受影響，除了與高庚杓、金宰永合作的新戲《月水金火木土》受到好評外，近日她還接下台灣服裝品牌的代言，未來將有可能來台宣傳，也令粉絲們相當期待。