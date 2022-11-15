楠梓產業園區為半導體S廊帶的關鍵拼圖，台積電高雄廠建廠進度，民眾相當關心。台積電總裁魏哲家日前表示，7奈米製程將「暫時延後」，14日高雄市副市長羅達生前往查看施工狀況，羅達生表示，台積電在楠梓產業園區設置2座晶圓廠計畫並無改變，其中28奈米特殊製程已先行投入建廠，高雄廠包含基礎開挖、基樁施工等工程，都如預期進度積極進行中，高雄廠2024年營運目標不變。

高雄楠梓產業園區2022年8月動土，高雄市副市長羅達生14日在高雄市經發局等局處團隊陪同下前往園區視察，聽取開發團隊麗明營造及台積電分別報告楠梓產業園區開發施工及台積電高雄廠建廠進度，現場並進行意見交流討論。

隨後也實際進入已全面動工的廠區內，針對園區滯洪池、配水池等公設施工，以及基地內通路、隔音牆拆除、既有地下結構物排除遭遇困難與解決對策進行現場勘查。

羅達生表示，台積電公司在楠梓產業園區設置2座晶圓廠計畫並無改變，其中28奈米特殊製程已先行投入建廠，高市府工務局積極協助台積電於9月22日取得建照後，目前高雄廠包含基礎開挖、基樁施工等工程，都如預期進度積極進行中。現場並要求經發局完善各項協調作業，以最高效率方式，使園區公共工程建設與台積電建廠工程同步進行，完成高雄廠2024年營運需求目標。

羅達生強調，打造完整半導體產業鏈帶動高雄產業與城市的升級轉型，為市長陳其邁的重要政策，目前高雄半導體廠家數已超過80家業者，楠梓產業園區為南部半導體S廊帶關鍵拼圖，隨著台積電的進駐及營運，將吸引更多半導體設計、製造、封測、材料及設備廠商投資高雄，整體半導體產值將達兆元規模，也將為高雄在地石化、金屬、機電及服務業帶來龐大市場商機及轉型契機。

高雄市經發局長廖泰翔表示，楠梓產業園區今年4月底完成核定、6月啟動雜項工程前置作業、7月公設開工，8月7日舉行動土典禮後隨即展開台積電建廠與園區公設同步動工，目前如施工圍籬、阻隔鋼板樁及施工便道等公共工程先期基礎工程已近完工，以利加速台積電後續建廠施工，未來市府與台積電在互信基礎下，持續推動高雄廠建廠作業，共同朝2024年完成建廠營運目標努力。(記者張雅雲/高雄報導)