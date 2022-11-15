台灣證券交易所及櫃買中心首度參加11月17日至19日的「2022 Meet Taipei創新創業嘉年華」，並分別設置主題展區，證交所設立「創新永續新聚落－證交所創新板主題專區」，也在17日「躍動舞台Ahead Stage」規畫「台灣創新、你我共行」專場活動；櫃買中心為推廣創櫃板制度及提升創櫃板公司知名度，櫃買中心帶領7家創櫃板公司參加，在展區設立「創櫃新星主題專區」。

證交所指出，近幾年來台灣新創產業蓬勃發展，在國際舞台上已被肯定為「超級創新國」，為精進新創發展環境，證交所鼓勵具有關鍵核心技術，及創新能力或創新經營模式的企業上市籌資，希望透過「台灣創新板」及證券市場的力量，支持育成新創永續發展。

證交所自2021年第3季「台灣創新板」開板以來，積極與新創生態圈互動交流，並提供上市諮詢業務，協助對接資本市場，進而支持我國產業轉型升級、落實創新經濟發展。證交所將陪伴相挺「創新＋永續」公司成長，期能提升數位國力、強化經濟韌性，共同打造「數位國家、智慧島嶼」。

本次活動將在展區介紹創新板相關制度、推廣合格投資人開戶及交易獎勵活動，並設有諮詢服務櫃台，由專人進行解說，創造更多與新創面對面交流機會。另將辦理「台灣創新板」數位問答遊戲，以深入淺出的互動方式寓教於樂。

櫃買中心自2014年起連續9年參加，本屆設置「創櫃新星主題專區」，邀集那米亞、國際海洋、摩境、綠品生技、宥盛、沛美，及優思等7家各具特色創櫃板公司共同擺設攤位。

此次活動主辦單位除邀集上百家新創企業參展，並邀請國內知名創投、創業服務、育成加速器及國內外知名媒體共襄盛舉，相信對創櫃板公司知名度及業務與資金媒合機會有所助益。