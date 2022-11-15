台北地院院長黃國忠（台北地院提供）

台北地方法院15日舉辦國民法官模擬法庭成果發表會，邀請2年來參與過模擬法庭的民眾回娘家參與，其中台北地院國民法庭開箱第一人、黃子佼也受邀出席，他還跟國民法官吉祥物喬治、希多士一同登台，也是喬治跟希多士首次合體亮相。

黃子佼除了與台北地院洪甯雅法官同台分享開箱心得，也對國民法官吉祥物也如數家珍，熱情跟現場來賓介紹兩隻吉祥物背景，喬治 Judge代表職業法官，希多士 Citizen 是國民法官，一隻貓頭鷹，一隻草鴞，都是貓頭鷹家族，寓意職業法官跟國民法官都需要耳聰目明、明察秋毫，一起參與審判做出符合普世價值的判決。

為了明年元旦正式上路的國民法官新制，全國法院積極籌備國民法官模擬法庭，台北地院共辦8場演練超過 200 位素人參與模擬，累積豐碩經驗與心得，15日在北院舉辦成果發表會。

此外，曾任律師的導演唐福睿與北院法官廖晉賦，將一起主持北院法官共筆集結演練心得所出版的新書發表，還邀請TPSO台北愛樂交響樂團小提琴家鄧凱鴻、大提琴家李姿慧及鋼琴家吳宜玲，現場演出鋼琴三重奏，北院政風室主任林靜瑜主持「逗陣繞法院」活動。