在經濟數據不佳情況下，韓股15日開高不久之後就出現賣壓，大盤也一度翻黑，目前則在平盤附近整理，為2,471.6點，小跌3.05點或0.12%。另外，韓元則小幅升值。

韓國央行指出，當地無論是進口還是出口的上漲幅度已放緩，進口金額所增加的年增率，甚至還降到15個月新低點。但若是以季增率來看，10月進口卻是連2個月上漲，不過幅度也從9月3.4%降至1.5%。

繼9月已年減0.4%之後，根據韓國官方資料，受到全球景氣趨緩拖累，韓國10月運往美國西岸的貨櫃價格再度走低，以一個40尺大櫃來說，已年減9.6%並降至1,100萬韓元，約8,310美元左右。不過，韓國最大貨櫃船公司HMM卻逆勢走高，漲1.17%。

其它權值股漲跌不一，三星電子漲0.32%，SK海力士漲0.22%，電池製造業者LG Energy Solutions跌0.99%，LG化學跌1.79%，三星SDI跌5.53%，現代汽車跌1.14%，起亞也跌1.57%。

美元兌一美元在1,323.45價位附近，韓元升2.45元。