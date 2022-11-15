「范范」范瑋琪2020年因口罩爭議，在私人臉書上的一席話引來正反兩極評論，最近她才終於復出重啟小型音樂會，門票開賣隨即秒殺，可見死忠粉絲不減。今(15日)稍早，她卻突然在IG上宣布噩耗，透露：「親愛的奶奶歸天家了」，享嵩壽100歲，照片中可見她先前帶著一對兒子跟奶奶的合影，好友小S也隨即留言：「R.I.P.」，並附上3個雙手合十符號。

范瑋琪3年前因失言風波引起各界譁然，這段期間她重拾書本，回歸學生身分，開音樂會時分享這段時間的心情，直說：「我做錯事，因為這個錯誤，有3年時間沉澱，重新去跟自己和解，也重新回到學校、當全職媽媽，有往前的動力，恰如其分的范瑋琪。」至於要不要就此引退，她表示：「我覺得我就淡淡的淡出吧，也沒關係，美好的仗我都打過了」。

音樂會上可見范瑋琪的好人緣，好友小S、蔡康永等人都送上花籃祝賀，還有消失神隱已久的金曲歌王王力宏，他在花籃卡片上寫下：「親愛的妹妹，今晚每個音符所帶來的恩典，都是你從天堂摘下來的果實，好好享受這段得來不易的恰如其分的好時光」，最後更屬名「Your bro, Homeboy」，范瑋琪則透露兩人一直都有聯繫，情同家人，其他私事則沒多說。

今稍早，范瑋琪發文，悲傷透露奶奶過世，她難過寫下：「親愛的奶奶歸天家了，回到她最愛的上帝的身邊。享壽100歲。奶奶，安息主懷，我們永遠愛您想念您。」從照片中可見奶奶的告別式已經告一段落，粉絲安慰回應：「節哀」、「會再見的」、「奶奶很有福報！願安息」、「祝福奶奶在另一個世界喜樂」。