桃園市長公辦電視政見發表會今登場，民進黨鄭運鵬面對老年長照困境問題，要將關懷據點的廁所打造得比家裡還舒服，讓長輩願意出來，並設長輩長照復健專責醫院、聯合看診機制、捷運站也要設健康樂活村，他更提到敬老卡要從800點提高到1000點，擴大使用到台鐵。他也諷刺張善政剛說要乾淨發包，但團隊都是藍營賄選、詐欺、暴力背景的，質疑如何阻止他們進入市府？過去在中央無法解決機捷延宕，未來怎麼解決工程問題？

銘傳大學公共事務學系暨研究所副教授劉祥得提問，受到新冠疫情影響，桃園青年人口增加但人口老化問題依然存在，老年人在疫後非常艱困，因為疫情的關係外籍勞工的工資調漲，使得老年人的照護出現問題，四位候選人多數提到長照中心的設立，但是老年人不一定在長照中心可能在家裡，當選地方政府可以做哪些事情來協助照護老年人和家屬，來解決疫情後面臨的衝擊？

鄭運鵬說，過去2年半來桃園守住國門的第一線，自己在9月23號染疫，後遺症還有咳嗽，相信長輩們即使平安度過疫情，在健康上還是會受到影響，或因疫情怕被感染不喜歡出門，但10月國門已逐漸開放，生活會恢復正常，希望桃園長輩可以多和家人、社區的好朋友接觸，雖然桃園社區關懷體系照顧做得不錯，但不是所有的長輩都會進入到長照系統或機構，為了鼓勵長輩，會把無障礙空間包含緩坡和免治馬桶做好，讓社區關懷據點最小的廁所使用都讓長者們覺得很方便，甚至比家裡還要舒服，讓長輩願意出來，另外也會在捷運站裡規畫健康樂活村，甚至可協助雙北人口老化的問題，共樂共老共好。

鄭運鵬也要設置長輩長照和復健的專責醫院，不用排隊看診、晚輩也不用為了陪病要請假半天，他也提到長輩們掛號可能一次要掛好幾科，心臟病、糖尿病、骨質疏鬆，要推動各大醫院更有效率的聯合看診機制，透過整合性門診讓長輩更方便也願意走出去。

鄭運鵬也要將敬老卡800點提高到1000點，不只是搭公車和愛心計程車，擴大使用到台鐵，讓長輩可以走到更遠的地方，並開放使用在觀光工廠、休閒農場、庇護工場，讓長輩也可以帶著家人一起去旅遊，並讓長輩的敬老點數去照顧到庇護工場的罕見疾病、喜憨兒等，帶來正向循環。

話鋒一轉，鄭運鵬直指對手張善政剛才提到要乾淨發包，但張現在團隊裡有賄選的、有詐欺的、也有暴力犯罪背景的，過去都讓桃園造成黑暗的時代，「未來你怎麼阻止這些團隊進入到桃園市政府裡面，你要做乾淨發包？」

鄭運鵬還說，從2012年馬英九總統時期，張善政在中央擔任政務委員、副院長和院長，但是以張的工程專業，卻沒有辦法讓機場捷運通車，眾多工程問題是民進黨執政、自己進入立法院後才解決，「您有什麼辦法解決未來的工程問題？」

政見發表都會在北桃園、南桃園、北健有線電視第3頻道，以及 YouTube同步播出，直播翌日晚上也都會全數上傳在YouTube公開（https：／／reurl.cc／zrNpgk），讓民眾回看。