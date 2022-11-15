選舉進入倒數階段，新北市板橋區近日有居民陸續收到「新北市議員候選人曾煥嘉貪污詐欺遭檢方起訴」的傳單夾報，甚至有工人持涉貪文宣上街舉牌，發生衝突，坊間議論紛紛，疑為家族恩怨檯面化。曾煥嘉昨在臉書表示，這是「人格抹殺」，而4年前也曾出現類似攻擊，讓他感到無奈及痛心，目前警方已朝「意圖使人不當選」偵辦中。

板橋不少社區住戶近日發現多張「曾煥嘉被檢方起訴涉貪128萬公費助理補助款」的傳單夾報，內容直指「您要選這種人當議員嗎？」，此事也引起網友討論，包括熱門網站PTT、mobile01、DCard等討論區引起「帶案參選」的話題，他們直說「台灣是什麼黑道、犯罪治國聖地嗎」，更批「真的超級扯」。

另，海山警分局本月初也接獲情資，板橋區曾姓議員候選人因家族恩怨，可能會在11月12日國民黨舉辦的造勢會場滋事，果然，12日下午在海山國小前就發現有4名舉牌工，拿出貼著相關議員涉貪的文宣看板時，遭另4人將看板奪下，並撕毀文宣，4人最後被警方帶回並依毀損罪送辦。

文宣內寫著，曾煥嘉以徐姓、蔣姓兩人當人頭，向新北市議員申報公費助理，藉此詐取助理費補助40萬餘元，不法獲利128萬餘元，遭檢方依貪汙治罪條例利用職務機會詐取財物等罪起訴。

曾煥嘉對此也大動作澄清，他在臉書說，這是「人格抹殺」的黑函，4年前這樣的攻擊也曾出現，每次都在選前出現，讓他感到非常無奈痛心。

曾煥嘉解釋，他的司法案件，基本上都是遭有心人士檢舉，目的只是要讓他被官司纏身，好讓有心人士能有操作空間，藉此取得利益。

曾煥嘉強調會配合司法調查，而板橋警方目前也接到曾煥嘉競選總部與他本人的報案，一共有3起，包括有人委託9000份疑似黑函夾報，1張指涉貪汙的明信片寄到候選人家中，以及最近舉牌工人街頭衝突等，正找出幕後藏鏡人，朝「意圖使人不當選」罪偵辦中。