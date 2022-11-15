韓聯社報導，韓國總統尹錫悅將於今（15）日下午5時與中國國家主席習近平在印尼峇里島舉行會晤。韓國總統室副發言人李宰明今日上午在當地新聞中心舉行記者會，發布上述消息。此前，多方曾預測雙方元首將在會場上不期而遇，而不會舉行正式會談。

報導指出，這將是尹錫悅和習近平首次舉行正式會談，也是韓中元首時隔3年再次舉行雙邊會談。兩位元首正在峇里島出席二十國集團（G20）峰會。尹錫悅曾於今年3月25日以新當選總統身分首次與習近平通電話。

報導觀察指出，雙方將在會談上深入探討北韓核武問題，尹錫悅可能呼籲中方積極引導北韓走向無核化道路。雙方還有可能就尹錫悅在柬埔寨金邊公布的韓版印太戰略、韓美日元首會談發表的聯合聲明，以及韓中雙邊關係發展事宜等交換意見。

尹錫悅從11日起先後對柬埔寨和印尼進行訪問，藉此次東南亞巡訪機會與朝鮮半島周邊國家領導人會面，並於13日與美國總統拜登和日本首相岸田文雄舉行雙邊和三邊會談。