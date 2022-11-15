九合一選舉將進入最後階段！據最新六都的封關民調顯示，國民黨除了能守住新北市、台中市外，也有望奪下台北市、桃園市，民進黨則僅在高雄市、台南市維持領先優勢。

《ETtoday新聞雲》今(15)日公布六都的封關民調，在新北市長選戰方面，現任市長侯友宜以51.2%的支持度領先民進黨候選人林佳龍的31.7%。台中市長的部分，現任市長盧秀燕也以54.6%支持度，大幅領先支持度29.8%的民進黨候選人蔡其昌。

至於外界高度關注的台北市長部分，國民黨候選人蔣萬安以37.9%支持度，領先民進黨候選人陳時中29.4%以及無黨籍候選人黃珊珊的22.5%。桃園市長方面，國民黨候選人張善政取得38.2%支持度，領先民進黨候選人鄭運鵬的35.3%。

該民調也顯示，民進黨僅在高雄市、台南市維持領先優勢。台南市的部分，現任市長黃偉哲以48.0%支持度，領先國民黨候選人謝龍介的30.9%。高雄市則是現任市長陳其邁以52.2%支持度，領先國民黨候選人柯志恩的30.7%。

該民調為《ETtoday新聞雲》於2022年11月11日至11月14日透過結合網路與電話訪問調查，進行「六都市長選情追蹤調查」，最後六都各自完成1,242至2,197份有效樣本。