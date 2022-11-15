觀察者網，大陸國家統計局15日消息，1—10月份，大陸全國房地產開發投資11兆3945億元（人民幣，下同），同比下降8.8％；其中，住宅投資8兆6520億元，下降8.3％。商品房銷售面積11兆1179萬平方米，同比下降22.3％，其中住宅銷售面積下降25.5％。商品房銷售額10兆8832億元，下降26.1％，其中住宅銷售額下降28.2％。

大陸國家統計局說明，一、房地產開發投資完成情況：

1—10月份，大陸全國房地產開發投資11兆3945億元，同比下降8.8％；其中，住宅投資8兆6520億元，下降8.3％。

1—10月份，房地產開發企業房屋施工面積88兆8894萬平方米，同比下降5.7％。其中，住宅施工面積62兆8278萬平方米，下降5.9％。房屋新開工面積10兆3722萬平方米，下降37.8％。其中，住宅新開工面積7兆5934萬平方米，下降38.5％。房屋竣工面積4兆6565萬平方米，下降18.7％。其中，住宅竣工面積3兆3771萬平方米，下降18.5％。

二、商品房銷售和待售情況：

1—10月份，商品房銷售面積11兆1179萬平方米，同比下降22.3％，其中住宅銷售面積下降25.5％。商品房銷售額10兆8832億元，下降26.1％，其中住宅銷售額下降28.2％。

10月末，商品房待售面積5兆4734萬平方米，同比增長9.0％。其中，住宅待售面積增長16.6％。

三、房地產開發企業到位資金情況：

1—10月份，房地產開發企業到位資金125480億元，同比下降24.7％。其中，大陸國內貸款1兆4786億元，下降26.6％；利用外資62億元，下降13.5％；自籌資金4兆4856億元，下降14.8％；定金及預收款4兆1041億元，下降33.8％；個人抵押貸款2兆0150億元，下降24.5％。

四、房地產開發景氣指數：

10月份，房地產開發景氣指數（簡稱「國房景氣指數」）為94.70。