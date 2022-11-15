46歲的劉敏濤出演過過許多電視劇、舞台劇，2015年演出《偽裝者》大姐明鏡、《琅琊榜》靜妃而成名，演技實力受到肯定，但卻在事業當紅之際，選擇踏入婚姻，過著相夫教子的生活，豈料，丈夫卻對她越來越冷漠，她也在家庭裡失去話語權，最後這段婚姻也以離婚收場。所幸的是，這段婚姻中，她擁有一個懂事又美麗的女兒，而她倆的合照也被網友讚嘆為簡直是姊妹。

劉敏濤的女兒常玉米，出生於2009年，年僅13歲，但身材修長，跟母親的身高差不多，大概167公分，這成長狀態，不僅僅是臉，就連身材都不像是一個13歲女孩的模樣，看起來像是一個青春活潑的大學生。

曝光的照片中，劉敏濤穿著一件黃色長洋裝，一頭波浪捲發顯得越發成熟知性，而常玉米則穿了一條活潑橙色的長洋裝，她也是同樣一頭微捲的長發，為她增添了不少女人味，與母親坐在一起，兩人的修長的雙腿十分吸睛。

13歲的常玉米有著柔和又知性的五官，笑起來非常甜美，她在六歲的時經歷了父母離異，所以相較於同齡的孩子多了幾分成熟，也因為多年來一直跟著母親生活的原因，母女倆的感情非常好。看著常玉米亭亭玉立的模樣，若將來出道演藝圈也有相當大的優勢，再加上母親也是演員，也能給女兒一些演技上的指點，未來可期。