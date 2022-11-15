特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）成為推特的新老闆後，隨即展開一系列改革行動，包括裁掉一半約3700名的員工。沒想到，近日再傳出數名推特員工都在公開指責馬斯克後遭到解僱，引發外界對於馬斯克的質疑，尤其他先前曾多次高喊言論自由，被認為絕對言論自由主義者。

綜合外媒報導，一名曾負責推特Android系統的工程師Eric Frohnhoefer轉發馬斯克的貼文並指出，馬斯克對於推特在應用程式上的部分理解是錯誤的，引來馬斯克回嗆，「推特在Android上真的超級慢，你又為此做了什麼？」

曾在推特工作八年的Eric Frohnhoefer隨後也撰寫了一些貼文說明他的看法，有網友問他為何不私下給馬斯克建議就好，Eric Frohnhoefer則不干示弱回應，或許馬斯克才應該先透過內部系統進行討論，雙方火藥味十足。

沒想到，周一馬斯克在推特上宣布Eric Frohnhoefer已經被解僱，Eric Frohnhoefer也轉發此則貼文並附上敬禮的表情符號，許多遭解僱的推特員工都會在貼文或留言時附上該表情符號。

不僅如此，一名工程師Ben Leib也在公然頂撞馬斯克後遭解僱，Ben Leib轉發同一篇貼文並寫道，「做為推特時間軸基礎的技術負責人，我可以很有自信的說，這個人根本不知道自己在講什麼。」

隔沒多久，Ben Leib就遭到解僱，離開待了十年的推特。馬斯克的到來迅速改變推特的企業文化，多位前員工與現任員工都認為，推特內部變得無法溝通，員工不知道誰是主要負責人，更不知道公司的優先業務是什麼。