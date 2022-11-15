高市副市長羅達生（左）在台積電高雄廠資深經理李明利陪同下進入廠區視察工廠基樁施工進度。（柯宗緯翻攝）

台積電高雄廠資深經理李明利（前右一）在施工現場向副市長羅達生（中）說明工廠基樁施工進度。（柯宗緯翻攝）

台積電高雄廠計畫興建7奈米、28奈米2座晶圓廠，但近日台積電總裁魏哲家證實，高雄廠7奈米製程暫時延後，並不會改變製程，至於28奈米以後會擴產。高市副市長羅達生昨與經發局等團隊到台積電預定地楠梓產業園區視察，他強調，高雄廠2024年營運目標將如期如質完成。

楠梓產業園區今年8月動土，不過台積電建廠進度引發關注，資深媒體人陳鳳馨直批，台積電已淪為政治風向上的操弄工具，台積電當初就是被迫要去高雄，因為這樣才能變成高雄的政績，其實從成本等考量來看，台積電應該要去台南設廠比較適合。

羅達生昨率領經發局等局處下前往楠梓產業園區視察，先在工務所聽取園區開發商麗明營造及台積電公司，分別報告楠梓產業園區開發施工及台積電高雄廠建廠進度，現場並進行意見交流討論。

隨後一行人實際進入已全面動工的廠區內，針對園區滯洪池、配水池等公設施工，以及基地內通路、隔音牆拆除、既有地下結構物排除遭遇困難與解決對策進行現場勘查。

羅達生重申，台積電公司在楠梓產業園區設置2座晶圓廠計畫並無改變，其中28奈米特殊製程已先行投入建廠，工務局也協助台積電於9月22日取得建照後，目前高雄廠包含基礎開挖、基樁施工等工程，都如預期進度積極進行中。

經發局長廖泰翔指出，楠梓產業園區今年4月底完成核定、6月啟動雜項工程前置作業、7月公設開工，8月7日舉行動土典禮後隨即展開台積電建廠與園區公設同步動工，目前如施工圍籬、阻隔鋼板樁及施工便道等公共工程先期基礎工程已近完工，以利加速台積電後續建廠施工，而未來市府與台積電在互信基礎下，將持續推動高雄廠建廠作業，共同朝如期如質於2024年完成建廠營運目標努力。