桃園市市長選舉公辦政見發表，銘傳大學老師劉祥得提問桃園老人長照問題，國民黨桃園市長候選人張善政表示，將推動基層診所照顧老人健康，也會力推長者運動增加敬老愛心卡點數，鼓勵長者到戶外運動。

張善政說，如果老人家還有行動能力，希望他能夠儘量走出他原來住的地方，到外面儘量接觸外界。目前以關懷據點為主。且他最近拜訪了很多關懷據點，很多長輩都在那邊一起用餐，或者做手工藝等等等各種益智型，其實對長輩有相當相當大的幫助。所以將來關懷據點或是長照中心，繼續努力的把它擴展到質跟量都越來越好。

此外更希望老人家長輩可以多照顧自己身體，將來希望國民運動中心，假設屋頂都非常安全不垮下來的話，要開闢老人家專屬的運動區域。且不是自己去動一動就好。希望聘請對於老人家運動的體適能有研究的年輕人，每天固定帶他們去做老人家體適能適合的運動。

他也提到，老人愛心卡現在800點只能做坐車來用，將來老人愛心卡會擴展使用範圍，長輩到關懷據點、國民運動中心，走出自己家去關懷據點參加活動，或是到運動中心做基本體適能的運動，會給他的老人愛心卡增加點數。長輩越到關懷據點、運動中心，點數就越來越多越來越多，變成鼓勵走到戶外的重要誘因。

張善政也提到，這幾年因為疫情的關係大家戴口罩，小感冒量是減少的，基層的醫療診所能量沒有充分的發揮，必須對中大型的醫療院所，加上地區的診所，建立完整的醫療照護體系。也就是基本的、地方型的中小型的診所除了看病，應該也擔負照顧老人健康的責任。長輩可以偶爾去診所量血壓、血糖等等這些指標是不是都很正常。

對於偏鄉醫療，張善政也說，他擔任政務委員的時候，是第一個把高速無線網路引進遠距醫療，在桃園當時的復興去實施。當時巡迴醫療車開到復興的深山架起天線，可以透過山頭跟山頭之間高速的無線網路連結山下的醫院。而復興的衛生所就可以利用巡迴醫療車，在車上就幫偏遠地區的原住民朋友醫療。張善政說，後來因為經費的問題，沒有繼續做下去。現在我有機會到地方政府服務，絕對會把遠距醫療體系做好，讓住在偏鄉、偏遠地區的長者老人也可以享受到新科技的照顧。