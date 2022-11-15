共和黨在期中選舉中失利，川普批評參院共和黨領袖麥康奈（Mitch McConnell）「搞砸了」選舉。

美國共和黨期中選舉不如預期，美國前總統川普被指是「戰犯」，在共和黨確定輸掉參議院後，川普13日怒批參院共和黨領袖麥康奈（Mitch McConnell）才是「災難」，「搞砸了」選舉。

綜合美國「國會山莊報」（The Hill）、《紐約郵報》（New York Post）報導，8日美國期中選舉開票以來，共和黨未如預期拿下參、眾兩院，川普及他選前背書的一票候選人被指是「戰犯」，至今民主黨成功保住參議院多數黨地位，眾議院的選舉仍持續開票中，目前美媒預測民主黨拿下204席，共和黨拿下214席，共和黨可能率先取得過半218席次，但還要數天情勢才會更明朗。

美國共和黨期中選舉失利，川普13日怒批參院共和黨領袖麥康奈（Mitch McConnell，上圖）才是「災難」，「搞砸了」選舉。（資料照／路透社）

美媒12日晚間紛紛預測民主黨保住參院多數地位後，川普就在自創社群平台「真實社群」（TRUTH Social）發文，批評全是參院共和黨領袖麥康奈的錯。

他說：「是麥康奈的錯，砸錢打敗偉大的共和黨候選人、而不支持馬斯特斯（Blake Masters）及其他人是大錯誤…他搞砸了期中選舉，所有人都厭惡他以及他的妻子『Coco Chow』。」

NEW: Former President Trump blames Senate Leader Mitch McConnell for midterm results of the senate.



“He blew the midterms, and everyone despises him” pic.twitter.com/0VNJBZAdvJ — Anthony Cabassa (@AnthonyCabassa_) November 13, 2022

川普貼文中的Coco Chow是出生台灣的麥康奈妻子、前美國運輸部長趙小蘭（Elaine Chao），趙小蘭的英文名字為「Elaine」，川普用「Coco」稱呼她具有種族歧視意味。

川普輸掉2020總統大選後稱選舉被竊走引爆國會暴動，麥康奈後續和他切割，公開譴責川普，引爆兩位黨內大咖衝突。

川普在貼文中指責麥康奈「砸錢打敗偉大的共和黨候選人」，指的是阿拉斯加州參議員選舉上演的共和黨黨內大戰，現任參議員穆考斯基（Lisa Murkowski）對上川普支持的候選人奇巴卡（Kelly Tshibaka），根據美聯社預測，在已開出的80%選票中，穆考斯基得票率為42.8%，奇巴卡得票率為44.2%。

據美國「財經內幕」（Business Insider）網站報導，麥康奈陣營在攻擊奇巴卡的競選廣告上花了超過500萬美元（約新台幣1.55億元），同時間卻取消了共和黨在亞利桑那州的960萬美元（約新台幣2.98億元）電視廣告費用，最終該州川普背書的共和黨參議員候選人馬斯特斯不敵民主黨對手敗陣。

川普也在社群平台上轉發一則要求麥康奈下台的文章，他評論：「100%同意！麥康奈對共和黨及國家來說都是一場災難。」

不只川普，期中選舉失利讓共和黨內部愈來愈多人對麥康奈感到不滿，共和黨預計16日舉行領導層選舉，麥康奈原本幾乎篤定連任，不過已經有部分共和黨參議員呼籲延後選舉，稱希望看到領導層候選人對未來的計畫，「國會山莊報」指出，目前跡象顯示共和黨領導層選舉不會延後，麥康奈仍握有控制權。