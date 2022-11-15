本次20國集團（G20）峰會於峇里島舉行，印尼政府為了迎接各國領袖來訪以及安全，有準備許多元首專車，不過本次，中國也效仿美國，自己準備「元首車隊」。過去美國總統出訪時，一定會帶上總統專用的「野獸」（The Beast）一起，這輛「野獸」是凱迪拉克加長型禮車，而且是總統專用特仕款，使用雪佛蘭科迪亞克卡車盤，放上凱迪拉克車身，號稱防彈防砲安全係數高，甚至還有電子反制裝置，當然這次拜登出訪也不例外，一定會有美國總統專用的野獸大車隊出現。

Spesifikasi Hongqi N701, Limosin Khusus Xi Jinping di KTT G20 Bali https://t.co/zWOEGloHhC — CNN Indonesia (@CNNIndonesia) November 14, 2022

但這次習近平同樣也準備了中國版的野獸大車隊，習近平的專用座車名為「紅旗N701」，紅旗是一汽集團旗下汽車製造商一汽轎車公司旗下的中國豪華汽車品牌。紅旗於 1959 年問世，是中國歷史最悠久的乘用車品牌。由「一汽N701 專案」 打造，同樣宣稱是超級防彈防砲。習近平在今年7月訪問香港時，首次讓紅旗N701亮相。生產規模為10 年組裝 50 輛，年均組裝 5 輛。有專門的車廠、專門的工人、專門的生產線，這 50 輛紅旗享受的待遇非常高。

15.58 #LiputanSONORA - Presiden China, Xi Jinping, tiba di Bali menggunakan pesawat kepresidenan Air China,untuk mengikuti KTT G20. Xi Jinping menumpang mobil berkode Hongqi N701 atau mobil kenegaraan & keluar dari Terminal VVIP Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali pkl 15:26 Wita. pic.twitter.com/UhRL5IhE1t — Radio Sonora Jakarta (@SonoraFM92) November 14, 2022

美國總統拜登與大陸國家主席習近平14日晚間在峇里島舉行面對面會談，雙方的會後聲明顯示，彼此認識到競爭的重要本質，希望確保競爭關係不至於演變成戰爭，如今美中正朝著重啟更多定期對話的方向前進，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）預計明年訪問中國大陸，自從美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）8月訪台以來，雙方之間的這類交流就已暫停。