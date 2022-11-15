新北市中和區為深藍選區，民進黨3席議員候選人本來就選得艱難，如今內訌又浮上檯面，有綠營候選人開記者會哽咽指控，後續被影射者則發文澄清。議員張維倩表示，最近大家都在操作民調，但沒人把完整報告公布出來，這些不知出處的順序，讓人忘記選舉的真諦，呼籲大家回歸選舉重點，應選賢與能。

張維倩今站路口拜票，她說，選舉倒數11天，她每天都是活力滿滿的跟民眾請託，希望可以建立正能量的選舉風氣，而中和民進黨內近日出現衝突，不少人都在操作民調，但沒人真正地把完整民調報告公布出來，更沒人知道確切數字是多少，殊不知，這些不知出處的順序讓人忘記了選舉的真諦。

張維倩呼籲，選舉應該是選賢與能，讓民眾了解候選人對地方建設的願景，讓民眾檢視候選人每四年實現的政見，相信唯有腳踏實地向選民逐個請託，將過去曾規畫的建設一一實現，這才是最好的選舉策略，為孩子們建立民主的典範，就從現在這一代開始。