中廣委託蓋洛普民調公司今公布苗栗縣長候選人封關民調，無黨籍鍾東錦支持度20.85％、持續領先民進黨徐定禎16.73％、時代力量候選人宋國鼎8.55％，而國民黨候選人謝福弘7.49％則墊底。

民調結果顯示，鍾東錦支持度20.85％、徐定禎16.73、宋國鼎8.55％、謝福弘7.49％、尚未決定37.21％、其他為不去投票或拒絕；受訪者的政黨認同傾向，15.96％傾向支持國民黨、10.95％傾向支持民進黨、3.38％傾向台灣民眾黨、 1.46％傾向支持時代力量，但有56.57％選擇看人不看黨。

中廣董事長趙少康指出，民進黨支持者在苗栗選舉中幾乎已歸隊，但國民黨仍處於分裂情況，目前看來鍾東錦贏徐定楨不夠多，投下去會怎樣不敢講，是否會棄保也仍未知，苗栗難分難捨，「這地方從來沒讓綠執政過，民進黨大概認為是70年來最好的機會」，是否讓民進黨漁翁得利，雖然機會不大，但不是完全沒可能，國民黨要如何因應，策略也很為難。

該次民調由中廣委託蓋洛普在11月12日至14日進行調查，以苗栗縣20歲以上民眾為對象，調查方法為住宅電話抽樣，在電訪成功率為74.88％，最後成功取得1070份有效樣本，在95％信賴水準下，抽樣誤差為正負3.00％。