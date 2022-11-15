司法院前政風處長沈明倫上月底屆齡退休，法務部長蔡清祥推薦台南高分檢檢察官曾昭愷為繼任人選報行政院審議，行政院15日核定通過曾的人事案，曾近日走馬上任。

曾昭愷是司法官學院34期結業，在台南地檢署時曾辦理「毒品減害」計畫，利用「以毒攻毒」方式，讓吸食海洛因成癮者透過服用美沙酮與丁基原非因、拿洛松複方抵癮劑，逐漸降低甚至戒除毒癮。

曾昭愷擔任過廉政署主祕、法務部綜合規劃司副司長，目前是台南高分檢署檢察官。