國民黨新北市議員葉元之、與三蘆選區議員候選人林鼎超今批，民進黨新北市長候選人林佳龍陣營堅持選前之夜要辦在板橋區區運路，緊鄰新北市長侯友宜的板橋第一運動場前廣場，憂心恐釀對立衝突，無視居民的安全、交通。對此，林佳龍反批侯友宜是獨裁者，呼籲曾被侯打壓的市民站出來，號召支持者選前之夜在區運路「不見不散」。

林佳龍回應，8年前行政院長游錫堃選新北市長時，選前之夜被打壓的遭遇，也同樣在他的身上發生，明明就可以不互相干擾，對方也不提出任何駁回依據，痛批這就是行政獨裁。

「這是我一輩子以來要打倒的威權統治，如連我都不出聲，侯友宜把新北人踩在腳下，會有更多的恩恩案，連真相都沒有，繼續用不對稱的資訊持續傷害被害者」，林佳龍並舉例包括金山小編過勞死、衛生局女員工被性侵自殺、三重黃先生被警誤打案等，批侯友宜「只准州官放火 、不准百姓點燈」，強調他要挑戰的是威權主義者。

針對選前之夜場地爭議，林佳龍不滿侯友宜黑箱作業、球員兼裁判，現在甚至反過來說我們鬧事，他不信公理喚不回，強調這件事沒有任何妥協餘地，要侯友宜不要小看他的決心，因為集會結社是憲法保障的基本人權，不允許侯片面的來取消或沒收他舉辦選前之夜的決定，同時這也是新北市民知的權利。

林佳龍說，侯陣營現在透過很多方式來想抹黑他，他會希望所有被侯友宜欺壓的聲音要讓他都能夠發出來，所以新北大翻新另一層意義也要大翻身，終結侯友宜這12年來在新北的威權統治，強調自己是民主運動的改革者，如侯繼續專斷，不願意跟我們競辦的人討論，號召支持者選前之夜區運路不見不散。