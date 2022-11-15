針對環團針對11月26日選舉，要求全台地方首長及議員候選人回應十大氣候／空汙治理承諾，雲林縣長張麗善今（15日）率先簽署承諾書表示，她競選連任提出四大面向之一就是低碳永續，對策涵蓋能源節能轉型、農業自然碳匯、綠色典範經濟、綠色新政治理、防災韌性城鄉等。

北、中、南25個環保團體日前聯合舉行記者會，要求各縣市長候選人簽署國人氣候／空汙治理承諾書。雲林縣長張麗善今（15日）在縣長辦公室主動簽署。

張麗善表示，雲林縣空汙源頭包括固定汙染源、移動汙染源、逸散污染源，她上任後補助汰換工業區燃油鍋爐、補助汰舊老舊車輛、廣推電動車輛等政策，並成立環境品質監督小組科技執法，展現維護環境品質的決心。

她說，濁水溪揚塵治理也有具體成果，河川揚塵事件日從2017年59天降到2021年6天，2020年榮獲環保署認證「特優」，肯定雲林縣改善空氣品質的成果。

張麗善說，為因應全球暖化問題，減緩極端氣候危害縣民安全及本縣農漁產業，去年成立「因應氣候變遷專案辦公室」，發表全台第一本雲林縣自願檢視報告（VLR），規畫2030雲林永續發展的主軸，並與大專院校合作簽署雲林SDGs（永續發展目標）合作備忘錄。

今年起開始執行因應「淨零」雲林減碳策略工作計畫，包括盤點農業溫室氣體熱點、農業廢棄物循環再利用、輔導雲林良品業者取得碳足跡標章、農業碳中和等行動。

張麗善強調，面對氣候暖化、空氣汙染等人類共同的威脅沒有鬆懈的一天，會窮盡一切努力找出有效解決方案。