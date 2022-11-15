美國聯準會持續升息，推動美元指數維持強勢格局，累計年初至今漲幅逾10%，拖累其他新興市場貨幣走勢，其中以辛巴威最慘，今年以來貨幣重貶76.74%，古巴則居次，貨幣貶幅56.36%，這2個國家目前都面臨嚴重的通膨問題。

根據CNBC報導，美元在這一年中走強，這對許多新興市場貨幣造成沉重壓力，經濟陷入了「死亡螺旋」，據約翰霍普金斯大學經濟學者估計，辛巴威幣是今年表現最差貨幣，自1月以來兌美元重貶76.74%，在同一時間，古巴披索兌美元也貶值56.36%，迦納貨幣cedi貶幅同樣超過50%，這3國貨幣是全球跌幅最重的幣別。

雪上加霜的是，上述國家除了幣值大貶外，還面臨近20年遭逢嚴重的惡性通貨膨脹，像是辛巴威通膨率已暴衝至417%，古巴也高達166%。辛巴威在2020年時曾無法償還170億美元的外債，成為疫情期間首個債務違約的非洲國家。

國際清算銀行分析則顯示，美元走強不利於世界經濟，因為美國升息緊縮了貿易融資流動性，並對以美元借貸的主權國家和企業造成金融壓力。

《華爾街日報》先前以「美元走強，給全球經濟招來麻煩」為題發表文章指出，美元正經歷百年一遇的反彈，而美元狂飆有可能導致全球經濟成長放緩，並加劇其他國家央行的通膨問題，一些脆弱國家恐陷入債務危機。