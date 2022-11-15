藻礁公投推動聯盟近日發起的桃園市長、市議員候選人簽署「守護藻礁承諾書」活動，共獲得1位市長候選人和20位市議員候選人的認同簽署，主辦單位感謝所有簽署這份承諾書的候選人，並期待他們全數高票當選，讓大潭藻礁成為有法律捍衛的保護區，為守護大潭藻礁創造新的里程碑。

藻礁公投推動聯盟表示，桃園市長候選人中僅有民眾黨候選人賴香伶簽署；民眾黨市議員候選人提名7位，計有5位候選人簽署，延續了該黨自藻礁公投以來就全力投入守護的精神；小民參政歐巴桑聯盟在桃園及中壢區各提名一位市議員候選人，兩位都簽署。

藻礁公投推動聯盟提及，無黨籍候選人有7位簽署，其中4位為「桃園新選風」連線成員全數簽署，袁慧心、邱仁德、陳品杰等都曾到過藻礁現場。

藻礁公投推動聯盟指出，「劃設大潭藻礁保護區」為現任市長鄭文璨的支票，眼見跳票在即，同黨候選人藉此簽署表現負責的擔當，應可扳回一城，但全黨竟然噤若寒蟬，沒有一位候選人簽署，明顯只見護航不想監督，民進黨市長候選人鄭運鵬被問及是否簽署，表示尚未看到承諾書，「青年挺藻礁」的清大同學火速將承諾書送到鄭的總部，卻遲遲未見回覆，等於是以冷漠面對青年的殷殷期待。

藻礁公投推動聯盟提及，桃園在地聯盟曾在2014年10月辦理連署，當時還是在野的民進黨議員候選人大多數都簽署承諾書，承諾內容是要求市府積極畫設27公里藻礁為自然保留區。