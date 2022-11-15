國民黨高市議員李眉蓁獲邀參加反自殺團體發起製作的《孤勇者》MV，攜手愛女獻唱，引起廣大迴響。（柯宗緯翻攝）

攜手愛女翻唱《孤勇者》引迴響 李眉蓁：將以防治自殺為志業

高市日前發生多起浮屍案，並被網友嘲諷製作「浮屍錄」。國民黨高市議員李眉蓁獲邀參加反自殺團體發起製作的《孤勇者》MV，攜手愛女獻唱，引起廣大迴響。李眉蓁強調，未來會花更多心力投入自殺防治工作，讓自己獲得救贖與寬恕的生命活得更有意義。

李眉蓁透露，自己在2個多月前在幾位音樂界朋友邀約下，以自己犯錯再爬起、勇敢面對新生命的故事，現身說法拍反自殺公益短片，呼籲大家「為自己勇敢」。

李眉蓁還與5歲女兒一起翻唱歌手陳奕迅《孤勇者》，成為片中最大彩蛋，許多人留言表示「孩子歌聲讓我熱血沸騰」、「小孩唱的那一段真鼓舞人心」、「妹妹很棒害我都哭了」、「女兒遺傳到媽媽好歌喉」、「感謝妳沒有選擇去死」、「哪裡跌倒從哪裡站起才是勇者」。

李眉蓁直說，女兒是她的指路天使，當初她對孤勇者這首歌不熟悉，練唱的時候女兒童言童語的說「這是我的歌」，原來女兒的名字跟歌詞當中的「愛你」同音，所以她唱得很熟練，也讓李眉蓁每次聽都很療癒。

她也很有感說，每次唱孤勇者，都會被歌詞裡的字字句句深深擊中，情緒經常被歌曲捲進去。影片完成後她有種被救贖的感覺，很慶幸自己挺過了那段最難熬的日子，才能擁有現在的重生。

「希望所有遇到難關的人，能為自己所愛的人再堅持一點，挺過那一瞬間的負面念頭，生命就會變得不一樣！」李眉蓁表示，生命不必可歌可泣，但必須勇敢走下去，她希望社會能多點鼓勵，少些責備，因為正向力量對心理處於邊緣的人，真的非常重要。

李眉蓁認為，防治自殺並非只是政府的事，大家主動關懷身邊的人，看到有不對的地方多雞婆一點，也許就能阻止不幸的事發生。未來她除了努力問政，她也會花更多時間投入防治自殺工作。

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