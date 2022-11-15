李俊諭表示，黃盛祿無中生有，無辜牽連與選舉無關的姊姊、姐夫，硬扯他姐夫與12年前要在溪州鄉圳寮村興建土石場的青原工程公司有關。（吳建輝攝）

對此黃盛祿則表示，話不能亂講，因此歡迎他提告，當時該案在送件時，就是他擔任溪洲鄉長任內，因此所有資料他一清二楚，上面清清楚楚寫下負責人就是王阿和。（黃盛祿提供／吳建輝彰化傳真）

彰化縣第7選區議員選舉參選大爆炸，民進黨根據民調結果提名江熊一楓及李俊諭，但初選落敗的民進黨現任議員黃盛祿，以「初選不公」為由脫黨參選，還獲黃秀芳支持，15日李俊諭現身地檢署，指黃指涉他姐夫從事砂石場生意，污染當地環境，意圖使人不當選，因此按鈴控告黃盛祿，捍衛清白。

彰化縣第7選區（北斗、田尾、埤頭、溪州）議員選舉戰場延燒，民進黨在該區選舉鬧得沸沸揚揚，黃盛祿因不服黨內初選結果，憤而退出民進黨脫黨參選，也衝擊到民進黨的江熊一楓及李俊諭，不過民進黨縣長候選人黃秀芳則持開放態度，表示這3位參選人都是「戰將型」，且支持者皆屬泛綠，因此對縣長選戰反而有利。

李俊諭表示，黃盛祿無中生有，無辜牽連與選舉無關的姊姊、姐夫，硬扯他姐夫與12年前要在溪州鄉圳寮村興建土石場的青原工程公司有關，因當時居民抗議廢棄土物堆置場會污染當地，集結抗議，儘管已經過了12年了，這樣也能拿出來扯在一起，手法真的相當粗糙可惡。

李俊諭還說，姐夫王阿和已經68歲，因為身體不好早就退休多年，卻還因為選舉無端捲入遭抹黑，黃盛祿除了在line群組指名道姓抹黑外，也在公開造勢場合直接講，甚至13日還直接將不實抹黑的文宣派報出去，種種因素讓他真的忍無可能，決定按鈴控告，加重誹謗及意圖使人不當選。

對此黃盛祿則表示，話不能亂講，因此歡迎他提告，當時該案在送件時，就是他擔任溪洲鄉長任內，因此所有資料他一清二楚，上面清清楚楚寫下負責人就是王阿和，當時李俊諭每天都到圳寮村遊說村民，所有村民都可以作證，提告最好，就讓法院去認證。