藝人李妍憬先前PO出與前男友親密合照，揭露對方借錢不還等惡行，卻被以「妨害名譽、個人資料保護法」為由提告，讓她曬出訴狀公開反擊：「我要打一場很硬的仗了」，預計將在今（15日）下午2點前往分局做筆錄，對此，男友圤智雨發文寫下：「李妍瑾的後事交代」，聳動的一句話引發熱議。

李妍憬與「寶哥」曾短暫交往，分手後因金錢糾紛撕破臉，讓她忍不住怒嗆：「遇人不淑，就當我包養你」，此舉動引起對方不滿提告，日前也曬出訴狀嗆聲：「知道你不會坐以待斃，你終於肯出現了，但當天以及未來我的生命安全可能要先交代一下！這故事開端，第一頁要開始撰寫了」，隨後，圤智雨曬出與李妍憬對話截圖，內容寫道：「他（前男友）告我了，終於」、「你怕嗎?我發文了」。

李妍憬被前男友告先後事交代。（圖/圤智雨IG）

圤智雨接著寫下「李妍瑾後事交代」的聳動字句，隨後表示李妍憬被前男友告後，馬上打給他交代若不幸發生意外，愛犬就託付給他照顧，相較女友的誇張行徑，圤智雨則是淡定表示：「坦白說，我覺得沒那麼誇張啦，就是官司問題，處理完就沒了」。

李妍憬昨發文透露今（15日）下午2點要前往分局做筆錄，不免感嘆在累都要捍衛自己，畢竟有年紀了，不能每件事都重重拿起，輕輕放下，但主要也是想看看這次風波小蝦米能不能對抗大鯨魚。